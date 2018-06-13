В Украине из-за непогоды обесточены более 230 населенных пунктов

13 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за гроз и ветра обесточены 238 населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой области без электричества остался 61 населенный пункт, Львовской - 59, Черновицкой - 48, Закарпатской - 42, Винницкой - 20, Черкасской - 5, Киевской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Кроме того, повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах Закарпатской области.-0-