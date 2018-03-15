В Украине отменили диспансеризацию и талоны на прием к врачу

15 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Министерство здравоохранения Украины отменило диспансеризацию. Об этом Минздрав сообщил на своей официальной странице в Facebook.

С середины года Украина перейдет на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска.

Кроме того, Минздрав с 13 марта отменил талоны на прием к врачу, медкарты студентов и медкарты для поступления в школу или детский сад. Вместо бумажных талонов теперь есть только форма "Журнал регистрации амбулаторных пациентов" - информация туда будет переноситься автоматически из записей амбулаторной карты.

Также министерство отменило Книгу записи вызовов врачей домой, отныне пациент и врач будут общаться напрямую. Врач не должен будет отчитываться об обязательных посещениях пациента, а предоставлять только информацию о количестве обращений и посещений. Врач и пациент получат доступ к номерам телефона друг друга и смогут связываться напрямую, чтобы вместе решать, нужен ли визит на дом.-0-