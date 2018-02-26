В Украине планируют создать новый международный аэропорт

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине планируют до 2020 года создать новый международный аэропорт Белая Церковь. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что аэропорт будет с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок.
Ориентировочная стоимость проекта - 52 млн евро.
Белая Церковь - город областного подчинения в Киевской области Украины, экономический и культурный центр Столичного экономического района, также климатический и бальнеологический курорт. Расположен в 80 км к югу от Киева на реке Рось. По данным на 1 июля 2014 года, в Белой Церкви проживало 211 тыс. человек.-0-
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