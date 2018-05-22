В Украине впервые провели пуски ракетных комплексов Javelin

22 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Вооруженные силы Украины впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Впервые на Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения Javelin. Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли", - сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки на один из военных полигонов, где были проведены испытания.

Он отметил, что украинские подразделения уже прошли соответствующие тренинги для использования американского вооружения.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что также состоялись учебные запуски ракет украинских ПТРК, в частности "Стугна".

30 апреля сотрудник пресс-службы Госдепартамента подтвердила корреспонденту ТАСС, что американская администрация передала украинским властям Javelin. Вопросы о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия, касающиеся их применения, в Госдепартаменте оставили без ответа. Позже Порошенко также подтвердил поступление ракетных комплексом на вооружение украинской армии, но тоже ничего не сообщил об их количестве.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.-0-