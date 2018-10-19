В Узбекистане дан старт реализации проекта по строительству АЭС

19 октября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин дали старт реализации проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

Торжественная церемония запуска проекта прошла в "Узэкспоцентре" во время визита Владимира Путина в Узбекистан. "Сегодня мы открываем новое стратегическое направление сотрудничества с Российской Федерацией - развитие атомной энергетики. Этот проект формирует новый кластер, его реализация послужит дальнейшему развитию промышленного потенциала и созданию рабочих мест в разных отраслях экономики страны", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Специалисты агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом", наблюдавшие за церемонией в режиме видеоконференции, объявили о начале инженерных изысканий для выбора площадки строительства первой АЭС в Узбекистане.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+" мощностью 1 тыс. 200 МВт каждый, которые являются самыми современными и безопасными.

Атомная энергия экологически чистая. АЭС не образуют вредный угарный газ. В результате запуска атомной электростанции будет достигнута экономия значительных объемов природного газа. Снизятся выбросы в атмосферу углекислого газа до 14 млн т и оксидов азота - на 36 тыс. т.

Инициативу Узбекистана о реализации Национальной программы по использованию атомной энергии в мирных целях поддержали специалисты МАГАТЭ и выразили готовность оказать содействие в ее реализации.-0-