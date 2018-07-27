В Варшаве и других городах Польши произошли столкновения демонстрантов с полицией

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи человек в Варшаве и других городах Польши вышли на улицы, протестуя против закона о судебной реформе. Об этом сообщают информагентства.

В Варшаве полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Отмечается, что полиция была вынуждена принять крайние меры, так как участники протестной акции начали бросать в правоохранителей бутылки и распылять перцовый газ.

Представитель полиции Варшавы заявил, что в результате инцидента пострадали двое стражей правопорядка, им была оказана помощь.

В начале июля в Польше вступил в силу закон о Верховном суде, согласно которому судьи должны будут уходить в отставку по достижении определенного возраста - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Внесен также ряд других изменений. Реформа подвергалась критике как в Польше, так и в Брюсселе. -0-