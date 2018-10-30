В Великобритании хотят ввести налог для IT-гигантов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское правительство планирует ввести цифровой налог для высокотехнологичных компаний, работающих в Великобритании. Об этом пишет сайт о компьютерных технологиях CNET.

Ожидается, что налог начнут взимать в 2020 году с крупных технологичных компаний, доход которых составляет более 500 млн фунтов стерлингов ($640 млн) в год. Новый налог составит 2% от доходов IT-гигантов.

Правительство заявило, что новый налог был разработан, чтобы снизить нагрузку на мелкие технологические компании и стартапы, а также чтобы не препятствовать инновациям.

Как отмечает газета "Ведомости", Великобритания станет первой среди развитых стран, которая обложит специальным налогом цифровые услуги, продаваемые такими технологическими гигантами, как Alphabet, Facebook, Apple и др. -0-