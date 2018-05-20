20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле проходят досрочные президентские выборы, избиратели будут выбирать нового главу государства сроком на шесть лет, сообщают информагентства.
Всего в борьбу вступили четыре кандидата, в числе которых и нынешний глава государства Николас Мадуро. Второй явный претендент - лидер партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон. Также соперниками действующего президента станут представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи и Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства".
В выборах президента могут участвовать 20,3 млн граждан Венесуэлы, 107 тыс. проголосуют за границей.-0-
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