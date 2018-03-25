В высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег

Это аномальное природное явление специалисты объясняют песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока.

По уверениям специалистов, до Грузии ветры донесли частицы пыли со Средиземноморья. Осадки с частицами пыли отмечались не только в Грузии, но и в некоторых районах Краснодарского края России

Частицы мелкой пыли, как отмечают очевидцы, не только выпали вместе со снегом, но и висят в воздухе, а небо над некоторыми территориями Грузии затянуло желтой дымкой.

Синоптики уверяют, что красный снег и красный дождь не опасны ни для здоровья людей, ни для природы.