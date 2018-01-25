В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв газа

Один мужчина пострадал в результате взрыва газа в одном из жилых домов Екатеринбурга. На месте происшествия обнаружена пара 5-литровых газовых баллона, передают информагентства.

Как предполагают эксперты, кто-то из жителей хранил дома газовые баллоны, что делать запрещено.

Инцидент произошел в двухподъездном девятиэтажном доме. Детонация произошла в секции между квартирами. Сообщается, что в результате хлопка газа взрывной волной повредило двери в трех квартирах, а также стены в квартире, где прогремел взрыв, повреждения получил и пассажирский лифт дома.

Угрозы обрушения не произошло, однако спасатели эвакуировали 40 человек.