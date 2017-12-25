В зоне поисков аргентинской подлодки нашли два новых объекта

Два новых объекта зафиксировали в районе поисков пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", передают информагентства. Их засек эсминец ВМС Аргентины "Саранди".

Предположительно, они располагаются на глубине 500 и 700 метров. Пока из-за плохой погоды к ним не могут направить глубоководные аппараты. Также пока не удалось спустить российский телеуправляемый аппарат "Пантера плюс" к обнаруженному накануне на глубине 814 метров объекту.

В настоящее время в зоне поиска подлодки продолжают работать аргентинское судно "Пуэрто Архентино" и американское исследовательское судно "Атлантис".

Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека, включая первую в истории страны женщину-подводника.