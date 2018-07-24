Велогонщики пострадали во время "Тур де Франс"

Во время 16-го этапа веломногодневки "Тур де Франс" на 19-м км маршрута велогонщики столкнулись с огромными стогами сена, которые перекрывали дорогу. Фермеры, проживающие неподалеку от места проведения соревнований, вышли на трассу и перекрыли путь велогонщикам.
Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось пустить слезоточивый газ. Однако из-за ветра от газа пострадали сами велогонщики во главе с лидером общего зачета британцем Герейнтом Томасом.
Этап, который проходит между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон, возобновился через десять минут. Протяженность всего пути - 218 км.
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