Весь экипаж разбившегося в США военно-транспортного самолета С-130 погиб. Об этом сообщают информационные агентства.

На борту самолета находились 9 человек, в результате авиакатастрофы никто из них не выжил. Имена погибших будут обнародованы позже, когда о последствиях крушения будут уведомлены их родственники.

Военно-транспортный самолет разбился в США Инцидент произошел в районе города Саванна штата Джорджия, самолет упал в нескольких километрах от местного аэропорта. О жертвах пока не сообщается.

Напомним, что самолет разбился в районе города Саванна штата Джорджия вскоре после взлета. О причинах произошедшего пока не сообщалось.