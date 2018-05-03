Весь экипаж разбившегося в США военно-транспортного самолета С-130 погиб. Об этом сообщают информационные агентства.
На борту самолета находились 9 человек, в результате авиакатастрофы никто из них не выжил. Имена погибших будут обнародованы позже, когда о последствиях крушения будут уведомлены их родственники.
Напомним, что самолет разбился в районе города Саванна штата Джорджия вскоре после взлета. О причинах произошедшего пока не сообщалось.
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