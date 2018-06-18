Вильнюс с 1 июля вводит туристический налог

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вильнюс с 12.00 1 июля вводит туристический налог. Об этом сообщает ru.delfi.lt.

Всем туристам, которые будут приезжать в литовскую столицу, нужно будет платить налог, который составит 1 евро в сутки. От уплаты туристического сбора будут освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. Также до начала 2019 года от налога освобождены большие группы туристов.

Отмечается, что эта мера поможет городу улучшить инфраструктуру для туристов и укрепить конкурентоспособность литовской столицы на международной арене.

За сбор нового налога будут отвечать компании, предоставляющие услуги проживания. При этом сбор не включается в стоимость жилья, его туристы будут платить отдельно, во время заселения в гостиницу или арендованную квартиру. Хозяева жилья каждый месяц обязаны будут перечислять собранные от уплаты налога средства на счет администрации Вильнюсской мэрии.

Согласно предварительным подсчетам, туристический налог позволит пополнить городскую казну в 2019 году на 2 млн. евро.-0-