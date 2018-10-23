Виновные в убийстве Хашукджи ответят перед законом, несмотря на занимаемые посты - Эр-Рияд

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все причастные к убийству саудовского журналиста Джемаля Хашукджи ответят по закону вне зависимости от занимаемых ими должностей. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета министров Саудовской Аравии по итогам заседания под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, сообщает ТАСС.

"Подтверждаем, что распоряжения и указы короля в связи с печальным событием, лишившим жизни подданного Джемаля Хашукджи, были приняты с тем, чтобы добиться правды и заставить ответить преступников, кем бы они ни были", - говорится в коммюнике.

Саудовский журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование. 23 октября глава турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек сообщил, что фрагменты тела журналиста обнаружены на территории консульства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, заявил, что убийство саудовского журналиста в Стамбуле было тщательно спланированным. "Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных (Эр-Риядом) человек в Стамбуле", - сказал турецкий лидер.-0-