"ВКонтакте" ограничила доступ к информации пользователей, погибших при пожаре в Кемерово

29 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" ограничила доступ к информации на страницах пользователей, погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, для тех, кто не является друзьями этих пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

В последние годы после крупных катастроф и трагедий социальные медиа зачастую используют информацию из аккаунтов в "ВКонтакте", Facebook и размещают у себя подробности личной жизни пострадавших, их родных и близких.

"ВКонтакте" повысила приватность и ограничила возможность оставлять комментарии на страницах людей, которые могли стать жертвами трагедии в Кемерово", - сказал представитель "ВКонтакте". Он отметил, что это обычная практика по защите профилей пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене.

При этом весь контент, который был размещен "ВКонтакте" при жизни владельцев страниц, сохранят. Однако основная информация этих аккаунтов стала доступна только для друзей.

По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.-0-