Власти Рио-де-Жанейро запретили уличные карнавалы после десяти вечера

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бразильском Рио-де-Жанейро запретили проводить уличные карнавальные шествия после десяти вечера, сообщают информационные агентства.
По словам мэра города Марселу Кривелла, на горячую линию мэрии поступает большое количество обращений с жалобами на шум. "Нужно уважать горожан, не все участвуют в карнавале", - добавил он.
По информации местных СМИ, у танцевальных коллективов, которые нарушат предписание, будет конфисковано музыкальное оборудование.
Отмечается, что закон тишины, по которому запрещено проведение шумных мероприятий вблизи жилых домов с 22.00, существовал в городе и ранее, но в дни карнавала его соблюдение никто не контролировал.-0-
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