Власти США рассказали о строгом наказании для тех, кто пробует приблизиться к вулкану на Гавайях

Семь человек, которые пробовали посмотреть на извержение вулкана Килауэа на Гавайях вблизи, были обвинены в беспорядках и вызваны в суд.
Повестки им были вручены в пятницу вечером, и людям предъявлены обвинения, «что они незаконно оказались в зоне бедствия под кодом округа Гавайи». Так сказано в пресс-релизе Государственного департамента земельных и природных ресурсов (DLNR).
Департамент оказал помощь по укомплектованию контрольно-пропускных пунктов и патрулированию для выведения людей из опасных районов. Сейчас продолжаются работы по изоляции все граждан от опасных мест. Вулкан Килауэа, начавший извержение в начале мая, продолжает извергаться, и стихия уничтожает природу заповедного края.
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