Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за бывшего официанта

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская после продолжительных отношений вышла замуж за 31-летнего Джека Бруксбэнка. Об этом сообщает BBC.

Для свадебной церемонии Евгения выбрала белое свадебное платье с декольте и глубоким вырезом на спине, сшитое модельерами Питером Пилотто и Кристофером де Восом. Голову невесты украшала тиара, похожая на кокошник, усыпанная бриллиантами и изумрудами.

Свадьба прошла в той же часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где 19 мая сочетались браком принц Гарри и Меган Маркл. Они, как и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, а также сама королева Елизавета II, присутствовали на торжестве. За церемонией наблюдали 850 гостей, среди которых такие мировые звезды, как Робби Уильямс, Джеймс Блант, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь и другие. Во время службы две песни исполнил всемирно известный тенор Андреа Бочелли.

Как и на свадьбе Гарри и Меган, на бракосочетании принцессы Евгении присутствовали 1,2 тыс. обычных людей - они наблюдали за происходящим, находясь на территории рядом с замком. Эти места разыгрывались в лотерее. В Букингемском дворце заявили, что получили более 100 тыс. заявок от желающих.

Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии в 2010 году. В то время Джек работал официантом, сообщает The Telegraph. В 2016 году будущий муж принцессы Евгении основал и возглавил компанию, которая занимается оптовой торговлей вином. 28-летняя принцесса Евгения в настоящее время занимает пост директора галереи современного искусства Hauser and Wirth в Лондоне.-0-