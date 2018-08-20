Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Камбре неизвестный на автомобиле Audi A3 въехал в толпу людей возле ночного клуба. В результате, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции.
Водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.
"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Точные причины инцидента неизвестны. Водитель задержан и взят под стражу.
Он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был замечен в правонарушениях.-0-
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