Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Камбре неизвестный на автомобиле Audi A3 въехал в толпу людей возле ночного клуба. В результате, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции.

Водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.

"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Точные причины инцидента неизвестны. Водитель задержан и взят под стражу.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был замечен в правонарушениях.-0-