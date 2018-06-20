Во Франции мужчина пытался напасть на прохожих с ножом

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция французского города Тур задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался сбросить прохожего с моста, сообщают информагентства.

Данные французских источников несколько разнятся. Так издание Novelle Republique пишет, что во второй половине дня вооруженный ножом мужчина находился на мосту и пытался напасть на прохожих. В какой-то момент он схватил одного мужчину и хотел перебросить того через перила.

Сообщается, что возраст нападавшего около 30 лет. Его мотивы пока неизвестны.

В то же время региональная радиостанция France Bleu и портал France Info отмечают, что перед задержанием мужчина кричал "Аллах Акбар" и просил полицейских его застрелить.

В ходе инцидента никто не пострадал.-0-