Во Франции мужчина пытался напасть на прохожих с ножом

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция французского города Тур задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался сбросить прохожего с моста, сообщают информагентства.
Данные французских источников несколько разнятся. Так издание Novelle Republique пишет, что во второй половине дня вооруженный ножом мужчина находился на мосту и пытался напасть на прохожих. В какой-то момент он схватил одного мужчину и хотел перебросить того через перила.
Сообщается, что возраст нападавшего около 30 лет. Его мотивы пока неизвестны.
В то же время региональная радиостанция France Bleu и портал France Info отмечают, что перед задержанием мужчина кричал "Аллах Акбар" и просил полицейских его застрелить.
В ходе инцидента никто не пострадал.-0-
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