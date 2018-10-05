Во Франции расследуется исчезновение главы Интерпола

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Франции начала расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает британская газета The Independent.

По имеющимся сведениям, Мэн Хунвэй отправился 29 сентября в Китай, с тех пор связь с ним была потеряна. Супруга и дети, проживающие во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола, в настоящее время не имеют никаких сведений о его местонахождении.

Мэн Хунвэй возглавляет Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с 2016 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя министра общественной безопасности Китая. Срок полномочий действующего президента Интерпола истекает в 2020 году.-0-