Во Франции водитель на автомобиле въехал в мечеть

Неизвестный на автомобиле Mercedes во французском Монс-ан-Барель в пригороде Лилля протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся. Машина снесла дверь и полностью въехала внутрь. Об этом со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.

Пострадавших и жертв в результате инцидента нет. Полиция установила личность подозреваемого, но задержать его пока не удалось. Ведутся поиски. По информации СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим. Мотивы его поступка неизвестны.