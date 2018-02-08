Во льдах Охотского моря застрял теплоход "Игорь Фархутдинов" с пассажирами

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоход "Игорь Фархутдинов", курсирующий между Сахалином и Курилами, на пути к порту города Корсакова застрял во льдах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил дежурный капитан-координатор Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Кирилл Ким, ситуация находится на контроле. "Это судно во льдах может плавать самостоятельно. Ситуацию отслеживаем, пока за помощью или с сообщением о бедствии к нам не обращались", - сказал он.

Известно, что на борту теплохода находятся 127 пассажиров. Также теплоход перевозит 42 контейнера. Из села Малокурильское (Шикотан) теплоход отправился 5 февраля.

"Сейчас теплоход пробивается через льды, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны - "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков", - приводит пресс-служба слова гендиректора морской компании "Сахалин-Курилы" Сергея Кондрашина.-0-