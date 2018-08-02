Во время паводка на Корсике погибли пять туристов

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На французском острове Корсика найдены тела еще двух человек, погибших во время паводка. Таким образом, число жертв возросло до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора Аяччо Эрика Буйяра.

Ранее сообщалось, что во время паводка три человека погибли и двое пропали без вести.

Трагедия произошла вблизи каньона Зойку в южной части Корсики, пользующейся популярностью у любителей активного отдыха. Причиной паводка стали сильные ливни, из-за которых местные горные ручьи быстро вышли из берегов. В это время в ущелье находилась группа из семи туристов, которые занимались каньонингом - преодолением каньонов без помощи плавучих средств.

Как утверждают очевидцы, паводок был стремительным - пловцов накрыла волна высотой примерно 3 м. Большинство туристов не смогли вовремя выбраться из воды, так как берега каньона оказались слишком высокими. Лишь двое, сумевшие это сделать, уцелели.-0-