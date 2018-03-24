Во время съемок с участием Брюса Уиллиса погиб человек

Возгорание произошло в здании, в котором проходили съемки фильма "Сиротский Бруклин". В ленте принимают участие Брюс Уиллис и Алек Болдуин.

При пожаре погиб один пожарный и не менее пяти человек пострадали. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке. Съемки проходили в нежилом историческом здании St. Nick's Jazz Pub. В его подвале и произошло возгорание.

На ликвидацию направили бригаду из примерно 200 пожарных. Один из огнеборцев отделился от отряда и исчез из поля зрения товарищей. Его нашли в бессознательном состоянии. Мужчина отравился угарным газом и получил сильные ожоги.

Еще двое пожарных и трое гражданских получили неопасные травмы. Они доставлены в медицинские учреждения.

"Сиротский Бруклин" выйдет в прокат в 2019 году.