Во время съемок с участием Брюса Уиллиса погиб человек

Возгорание произошло в здании, в котором проходили съемки фильма "Сиротский Бруклин". В ленте принимают участие Брюс Уиллис и Алек Болдуин.
При пожаре погиб один пожарный и не менее пяти человек пострадали. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке. Съемки проходили в нежилом историческом здании St. Nick's Jazz Pub. В его подвале и произошло возгорание.
На ликвидацию направили бригаду из примерно 200 пожарных. Один из огнеборцев отделился от отряда и исчез из поля зрения товарищей. Его нашли в бессознательном состоянии. Мужчина отравился угарным газом и получил сильные ожоги.
Еще двое пожарных и трое гражданских получили неопасные травмы. Они доставлены в медицинские учреждения.
"Сиротский Бруклин" выйдет в прокат в 2019 году.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.946 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.415 BYN