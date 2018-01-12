Водитель московского автобуса, въехавшего в переход, в суде отверг обвинения

12 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Водитель автобуса, въехавшего в пешеходный переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктор Тихонов в Басманном суде Москвы отказался признать свою вину, передает корреспондент ТАСС.
"ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - сказал Тихонов, доставленный в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.-0-
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