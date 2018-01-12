Водитель московского автобуса, въехавшего в переход, в суде отверг обвинения

12 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Водитель автобуса, въехавшего в пешеходный переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктор Тихонов в Басманном суде Москвы отказался признать свою вину, передает корреспондент ТАСС.

"ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - сказал Тихонов, доставленный в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.-0-

В Москве суд отправил водителя автобуса, въехавшего в подземный переход, под домашний арест "ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - обратился обвиняемый к суду. Он не признал вину и просил оставить возможность общаться с двумя малолетними внуками.