Военный бюджет Франции в 2018 году составит 34,2 млрд евро - Макрон

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер военного бюджета Франции на 2018 год составит 34,2 млрд евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Тулоне с обращением к вооруженным силам страны, сообщает ТАСС.
Эммануэль Макрон выступил на борту универсального десантного корабля Dixmude класса Mistral.
"Мы прилагаем невиданные в истории страны усилия к тому, чтобы достичь к 2025 году уровня финансирования вооруженных сил в размере 2% от ВВП. В этой связи военный бюджет на 2018 год будет увеличен на 1,8 млрд евро и достигнет объема в 34,2 млрд евро", - заявил французский лидер.
В мае 2017 года страны НАТО на саммите альянса приняли национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП.-0-
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