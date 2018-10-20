Вооруженные боевики похитили из школы в Камеруне пятерых детей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Баменда в северо-западном регионе Камеруна вооруженная группа боевиков похитила пять детей из школы, сообщает издание Journal du Cameroun.

Источник сообщает также, что боевики напали на среднюю школу Atiela, где похитили шесть учеников. Одной из похищенных учениц впоследствии удалось сбежать. Уцелевшей ученице оказали медицинскую помощь.

В результате организованной сотрудниками службы безопасности погони и при применении ими стрельбы по группе боевиков, которые похитили детей, задержать их не удалось. Судьба остальных детей пока неизвестна.

Издание также отмечает, что нападения происходят и на другие школы в Северо-Западном и Юго-Западном регионах, в результате чего многие учреждения вынуждены прекратить свою работу, а ученики посещают школы в более безопасных регионах.-0-