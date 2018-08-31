Вооруженный мужчина напал на пассажиров Центрального вокзала Амстердама

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров Центрального вокзала Амстердама (Нидерланды). Как сообщает голландская газета De Telegraaf, два человека получили ранения.
Полиция смогла нейтрализовать преступника. Он также был ранен и сейчас находится в больнице.
Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны. Полиция проводит эвакуацию вокзала.-0-
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