Вооруженный мужчина напал на пассажиров Центрального вокзала Амстердама

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров Центрального вокзала Амстердама (Нидерланды). Как сообщает голландская газета De Telegraaf, два человека получили ранения.

Полиция смогла нейтрализовать преступника. Он также был ранен и сейчас находится в больнице.

Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны. Полиция проводит эвакуацию вокзала.-0-