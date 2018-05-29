Вопрос безопасности при развитии новейших технологий должен быть приоритетным - Кальюлайд

29 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопрос безопасности при развитии новейших технологий должен быть приоритетным. Такое мнение выразила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, открывая 29 мая международную конференцию по цифровому управлению государством в Таллине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно продолжать инвестировать в платформы новых технологий, при этом не забывая о вопросах безопасности, - сказала Керсти Кальюлайд. - Мы должны стремиться к тому, чтобы цифровой мир был максимально безопасен".

Президент Эстонии подчеркнула, что все цифровые достижения появились в результате желания людей использовать технологии для улучшения качества своей жизни.

Говоря о цифровой налоговой системе, президент Эстонии отметила: "Сейчас многие молодые люди работают удаленно, и мы должны найти возможность облегчить им уплату налогов. Высылать декларацию в конверте или почте гораздо опаснее, чем делать это через интернет. Хотим мы этого или не хотим, нам нужно заниматься этими вопросами, в том числе образованием, киберкультурой. Блокчейн также может принести большую пользу".

На международной конференции в Таллине представители более чем 80 стран обсуждают, кроме прочего, вопрос о том, способствует или препятствует новый регламент ЕС о защите личных данных пользователей интернет-ресурсов цифровому развитию общества.

Эстонский опыт цифрового управления государством, или "Э-стония", уже на протяжении многих лет привлекает к себе внимание специалистов из самых разных стран. Международная конференция по электронному управлению государством организована эстонской Академией э-государства при поддержке МИД Эстонии, правительства Швеции, города Таллина и Фонда развития предпринимательства. Мероприятие проводится уже в четвертый раз.-0-