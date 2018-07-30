Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном жилом доме в Сочи погибли 8 человек, сообщает ТАСС.

Кроме того, в больницу с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.

Возможной причиной пожара власти Сочи назвали огонь от мангала.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, по факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По предварительным данным, рано утром 30 июля произошло возгорание здания по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. Открытое горение уже полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв.м.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинские экспертизы. -0-