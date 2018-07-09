Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг еще четверых детей, сообщает ТАСС.

Ранее, 8 июля, водолазы освободили из подземелья четырех детей, после чего мальчики были доставлены на вертолетах в больницу.

Операция по спасению пятого ребенка длилась примерно шесть часов. Как сообщила газета "Кхаосод", он оказался на поверхности сегодня в 16.45 по местному времени (12.45 по белорусскому). Позже были спасены еще два мальчика: в 18.20 и 18.30 по местному времени (14.20 и 14.30 по белорусскому), а затем еще один. Информации о состоянии подростков пока нет. Как и предыдущие эвакуированные, они будут доставлены на вертолете в больницу города Чианграй. Там детей поместят в карантин для наблюдения. С родителями они еще не встречались.

По имеющейся информации, в 16.00 по местному времени (12.00 по белорусскому) группа из четырех детей достигла третьего зала, откуда можно добраться до выхода пешком. Около четырех часов мальчики в сопровождении водолазов преодолевали самый опасный участок пещеры, где нужно плыть под водой. Достигнув оперативной базы спасателей, расположенной в третьем зале, они оказались в 2 км от выхода из пещеры.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней, спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг 2 июля.

Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.-0-