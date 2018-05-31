Восемь мирных жителей Ливии погибли при взрыве мин в городе Дерна

31 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Восемь мирных жителей погибли 30 мая при взрыве мин на востоке Ливии в городе Дерна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя военных.

"Восемь гражданских лиц были убиты в результате взрыва нескольких наземных мин, заложенных террористами на западном въезде в Дерну", - отметил он.

По словам представителя ведомства, устройства сработали, когда люди попытались уехать из Дерны и направиться в близлежащие районы и города за топливом и продовольствием. Взрывы произошли возле муниципального стадиона.

7 мая командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции против экстремистов в этом городе. Дерна была захвачена экстремистами более четырех лет назад и сейчас контролируется связанным с "Аль-Каидой" альянсом террористических группировок "Совет шуры моджахедов Дерны". С сентября 2014 года контроль над городом установили боевики террористической группировки "Исламское государство", однако они вынуждены были оставить Дерну весной 2016 года после боев с местными исламистами и ополченцами.-0-