ВОЗ опубликовала рекомендации по защите от жары

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали рекомендации по защите от негативного влияния высоких температур в связи с опасно жаркой погодой, которая установилась в ряде регионов мира. Об этом сообщают информагентства.
Специалисты указывают, что температура воздуха в доме днем не должна превышать 32 градуса Цельсия. Ночью столбик термометра не должен подниматься выше 24 градусов. Более высокие значения наносят вред здоровью и подвергают организм стрессу.
Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется увеличить количество проветриваний ночью и рано утром, а в комнатах эксперты советуют развесить влажные полотенца. Для сна важно выбирать самую прохладную часть дома или квартиры. Днем окна следует закрывать шторами или жалюзи. Также нужно отключить электрический свет и электроприборы.
Для предотвращения негативного влияния на здоровье эксперты ВОЗ советуют не выходить на улицу в самый солнцепек, а проводить дневные жаркие часы в кондиционированном помещении. Физическую работу лучше выполнять рано утром, избегая перегрузок. Необходимо чаще принимать прохладную ванну или душ, носить одежду из легких натуральных тканей, пить больше воды и отказаться от алкоголя.
Подчеркивается, что в жару ни в коем случае нельзя оставлять детей или домашних животных в припаркованных автомобилях. Важно каждый день навещать одиноких пожилых и больных людей, родных и близких. -0-
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