18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила игровую зависимость в перечень болезней и расстройств, сообщает ТАСС.

Сегодня ВОЗ опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11), в которое вошли более 55 тыс. болезней, травм и расстройств, включая игровую зависимость. Отмечается, что этот документ впервые полностью представлен в электронном виде и выполнен в формате, облегчающем его использование.

Как рассказали в ВОЗ, МКБ-11 является основой для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе, это также международный стандарт для докладов о болезнях. Классификатор дает возможность профессионалам здравоохранения "использовать общий язык" и "делиться информацией по всему миру". Издание МКБ-11 серьезно улучшено по сравнению с предыдущей версией - МКБ-10.

Игровое расстройство - это модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре приоритета перед другими интересами и повседневными занятиями. Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев.

Включение игрового расстройства в МКБ-11 обусловлено накопленными медициной данными и отражает общее мнение экспертов, участвовавших в консультациях, отмечают в ВОЗ. Во многих странах уже разработаны программы лечения людей с нарушениями здоровья, характерными для игрового расстройства. Эксперты поясняют, что этот вид расстройства затрагивает только небольшую часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. Однако всем, кто в них играет, они рекомендуют бдительно относиться к тому, сколько времени проводят за игрой.

Пересмотры МКБ происходят с 1948 года и координируются ВОЗ. В данный момент действует 10-я версия классификации, одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 году. МКБ-11 будет представлена на утверждение ассамблеи в мае 2019 года и вступит в силу с 1 января 2022 года.-0-