Воздушный шар упал в Австралии, пострадали 9 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии разбился воздушный шар в районе Хантер-Вэлли, пострадали девять человек. Об этом пишет Sidney Morning Herald.
Пострадавших направили в медучреждения с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник. Однако, как говорят медики, угрозы жизни нет, состояние пострадавших стабильное.
Правоохранители начали расследование обстоятельств ЧП.-0-
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