Воздушный шар упал в Австралии, пострадали 9 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии разбился воздушный шар в районе Хантер-Вэлли, пострадали девять человек. Об этом пишет Sidney Morning Herald.

Пострадавших направили в медучреждения с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник. Однако, как говорят медики, угрозы жизни нет, состояние пострадавших стабильное.

Правоохранители начали расследование обстоятельств ЧП.-0-