Возле бизнес-центра "Святогор" в Москве произошла стрельба

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные устроили стрельбу около входа в бизнес-центр "Святогор" в Москве, пострадал предприниматель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные подъехали, предположительно, на автомобиле Chevrolet, совершили несколько выстрелов в мужчину, бросили автомобиль и скрылись", - сообщил источник. Предприниматель получил два огнестрельных ранения, он госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт стрельбы. "В 14.43 мск на службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины около бизнес-центра по адресу: ул. Летниковская, дом 10, строение 1", - сказал представитель полиции. Пострадал мужчина 1974 года рождения.

Обстоятельства инцидента выясняются.-0-