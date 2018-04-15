Возле здания "Киевэнерго" произошел взрыв

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве возле здания "Киевэнерго" прогремел взрыв, сообщают информагентства.

Инцидент произошел 15 апреля около 00.40. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал, в здании поврежден фасад, выбиты двери и окна.

Предполагается, что возле здания неизвестные взорвали гранату. Ранее сообщалось об обстреле из гранатомета офиса компании "Киевгорстрой".-0-