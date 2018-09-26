Впервые с 2014 года цена на нефть достигла $82 за баррель

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефть марки Brent активно дорожает на мировых рынках. Ноябрьские фьючерсы прибавили 2,3%, теперь торги идут при цене от $81 до $82 за баррель. Об этом сообщает газета "Известия".

К своему четырехлетнему максимуму стоимость нефти приблизилась после саммита ОПЕК в Алжире, где собрались представители крупнейших экспортеров.-0-