Врач сборной США по спортивной гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший доктор сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению сроком в 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что суд американского штата Мичиган до оглашения приговора в течение семи дней выслушал показания 156 жертв доктора.

Ларри Нассар попытался принести свои извинения за содеянное, но судья назвала его слова неискренними. "Вы, сударь, не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь снова оказаться на свободе... Я бы не отправила к вам даже мою собаку", - сказала судья, зачитывая Нассару приговор. После оглашения наказания доктору, присутствующие в зале суда встали и устроили овацию.

54-летний Ларри Нассар признал свою вину в домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной.

Ранее доктор уже был приговорен к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.-0-