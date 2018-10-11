Врачи рассказали о состоянии членов экипажа "Союза МС-10"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "Союза МС-10" эвакуировали из капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", - говорится в сообщении.

Между тем источник на космодроме Байконур сообщил ТАСС, что состояние космонавтов "не вполне хорошее", в ближайшее время их отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем - в Звездный городок.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" сегодня стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11.40 по минскому времени. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана.-0-