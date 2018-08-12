Временный запрет на купание введен на черноморском побережье Болгарии из-за опасного течения

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный запрет на купание введен на пляжах черноморского побережья Болгарии из-за опасного подводного течения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Спасатели предупреждают туристов об опасности так называемого мертвого волнения - подводного течения, которое затягивает от берега в открытое море. Практически на всех пляжах Болгарии в последние дни поднят красный флаг, запрещающий купание.

По данным радио, четверо местных детей от 12 до 15 лет, несмотря на сильное волнение на море 11 августа, пошли купаться в районе города Шабла на севере черноморского побережья Болгарии. Только один из них смог выбраться из воды на берег. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружить ребят не смогли. В воскресенье тела двух из них выбросило на пляж, поиски еще одного ребенка продолжаются. Также на пляже города Бургас, на юге побережья, сегодня было обнаружено тело мужчины, который стал жертвой "мертвого волнения", его личность пока не установлена.-0-