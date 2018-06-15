Все строительные работы в Нью-Дели временно остановлены из-за загрязнения воздуха

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нью-Дели приняли решение остановить до 17 июня все строительные работы в городе, чтобы снизить загрязнение городской атмосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.
В качестве дополнительных мер власти города призвали дорожные службы улучшить качество уборки дорог, поливать улицы в центральных районах водой.
Отмечается, что воздух в Нью-Дели, а также в штатах Харьяна, Пенджаб и Раджастхан резко ухудшился в последние дни из-за сухих песчаных бурь. Горячие ветры несут песок и пыль из пустыни Тар. Ситуацию осложняет отсутствие дождей в северо-западной Индии.
Концентрация частиц диаметром менее 10 мкм (PM10) в некоторых районах Нью-Дели временами достигала 1263 мг/м³ при норме для Нью-Дели в 100 мг/м³.
Согласно прогнозу синоптиков, песчаные бури в ближайшие дни могут возобновиться. Горожан просят использовать защитные маски и не покидать дома без острой необходимости.-0-
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