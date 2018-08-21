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Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними

В мире 21.08.2018 | 10:34
Фото ТАСС
Фото ТАСС

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, сообщает российское информагентство ТАСС.

При этом отмечается, что самому старшему из нападавших было 17 неполных лет, самым младшим было 11.

По словам Джамбулата Умарова, в террористической организации "Исламское государство" разработаны специальные программы, чтобы внушать подросткам идеи экстремистов. "Поэтому возрастной ценз падает. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11-12 лет", - сказал министр.

Джамбулат Умаров добавил, что никто из гражданского населения не пострадал. "Цель у них (нападавших) была - давить мирных граждан, а преградили им дорогу полицейские. Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает", - информировал он. Министр также уточнил, что ни один полицейский в результате инцидентов не погиб.

Нападение на полицейских в Чечне произошло 20 августа. По словам пресс-секретаря главы Чеченской Республики Альви Каримова, боевики, совершившие нападения на полицейских в Шалинском районе, принадлежали к одной группе. Были ранены два сотрудника полиции - они получили ножевые ранения. Также была попытка самоподрыва - этот человек остался жив, он доставлен в больницу. Еще два человека предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались.

Как сообщает Reuters, ответственность за нападения на полицейских в Чеченской Республике взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".-0-

СК России возбудил уголовное дело по факту нападений на полицейских в ЧечнеСК России возбудил уголовное дело по факту нападений на полицейских в Чечне
Также источник в экстренных службах СКФО проинформировал, что сегодня утром неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни.

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Теги
нападение, подростки, регионы России, Россия
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