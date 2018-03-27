17 стран вслед за Великобританией вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Великобританией 17 стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", сообщают информагенства.

Так, США высылают из страны 60 российских дипломатов, Украина вышлет 13 дипломатов, Франция, Польша, Германия - по четыре, Канада - четырех сотрудников посольства и генконсульства, Литва и Чехия - по три дипломата, Италия, Дания и Нидерланды - по два дипломата, Латвия - одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота", Финляндия, Румыния, Хорватия и Швеция - по одному дипломату, Эстония - военного атташе. Великобритания выслала 23 российских дипломата на минувшей неделе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль сожалеет о принятом решении и намерен руководствоваться принципом взаимности.

Бывший офицер Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в этом Россию, в Москве все обвинения отвергли.-0-