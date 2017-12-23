Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Киевской области

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) произошла в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Эту информацию УКРИНФОРМу подтвердил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач.

По его словам, 22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы. "На месте находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", - подчеркнул Евгений Ткач.

АЧС входит в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, поскольку сопровождается высокой смертностью среди пораженного поголовья и значительными экономическими убытками, обусловленными отсутствием вакцины и необходимостью уничтожать все, даже потенциально инфицированное, стадо (или поголовье в населенных пунктах в зоне защиты).

В то же время вирус АЧС не передается человеку и не представляет опасности для его здоровья.-0-