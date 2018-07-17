Второй боевой самолет разбился в Румынии за десять дней

Недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии. Об этом 16 июля, сообщил министр национальной обороны страны.
Самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, авария произошла во время учебного полета. Сейчас ведется поиск пилотов, которые, по предварительным данным, успели катапультироваться.
7 июля в Румынии на военной базе Борча во время авиашоу разбился самолет Миг-21 Lancer, пилот погиб.
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