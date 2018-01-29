Второй тур президентских выборов на Кипре состоится 4 февраля

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом туре президентских выборов, которые прошли на Кипре 28 января, наибольшее число голосов набрали действующий глава государства Никос Анастасиадис и бывший министр здравоохранения Ставрос Малас, поддержанный левой партией AKEL (Прогрессивная партия трудового народа). Об этом сообщают информагентства.

После подсчета 100% голосов стало известно, что Никос Анастасиадис получил 35,5% голосов, за ним следует Ставрос Малас - 30,25%. Николас Пападопулос (лидер партии DIKO) набрал 25,74%, что не позволит ему продолжить борьбу. Всего в выборах участвовало девять кандидатов.

Для победы на выборах в первом туре кандидату нужно было преодолеть 50-процентный барьер.

Как сообщила избирательная комиссия, явка на президентских выборах составила 71,4%. В 2013 году выбирать президента пришли 83,14% жителей Кипра.

Второй тур выборов состоится 4 февраля с участием двух кандидатов. Во втором туре побеждает кандидат, который получит большее число голосов избирателей.-0-