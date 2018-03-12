Второй за сутки взрыв прогремел в американском Остине

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй за сутки взрыв прогремел сегодня в городе Остин американского штата Техас, пострадала пожилая женщина, сообщают информагентства.

Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно, что 70-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее городская полиция информировала о другом взрыве, при котором погиб 17-летний подросток и ранена женщина. Тогда взорвалась посылка, оставленная около жилого дома. Данный инцидент, по словам шефа полиции, расследуется как убийство, в разбирательстве участвуют сотрудники ФБР.

Кроме того, 2 марта в Остине также взорвалась оставленная утром у дома посылка, тогда погиб мужчина. Полиция не исключает связь между этими взрывами.-0-